В России зафиксировали больше 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19

За прошедший день на территории Российской Федерации медики зафиксировали 6 014 новых случаев заражения коронавирусом. Данные были опубликованы на официальном сайте Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Согласно представленным данным, за минувшие сутки количество госпитализаций в стране составило 834 человека – на 0,4% меньше, чем было. Также отмечается, что число госпитализаций выросло в 36 субъектах РФ, столько же и тех, где оно упало. Без изменений ситуация остается в 13 регионах России.

Следует также отметить, что днем ранее врачи зафиксировали на 64 новых заболевших больше. Число умерших от COVID-19 оценивается в 43 человека – по сравнению со вчерашними данными, показатель ухудшился.

Негативные изменения наблюдаются и в ситуации с выздоровлениями. Так за прошедшие сутки справиться с коронавирусом смогли 4 586 человек, что на 2,4% меньше, чем 20 января.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по данным на 20 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 837 человека. По сравнению с предыдущими сутками этот показатель не изменился.