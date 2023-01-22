Председатель СК России Бастрыкин взял на контроль дело по факту смерти ребенка в Амурской области

В одном из медицинских учреждений Амурской области скончалась малолетняя девочка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастыркин поручил представить доклад о расследовании дела, возбужденного по данному факту.

«В социальных сетях был опубликован материал, в котором сообщается, что родители малолетней не могут добиться отстранения от должности врача, который, по их мнению, вовремя не оказал медицинскую помощь их дочери», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Амурской области Белянскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве. Незадолго до этого полицейские получили информацию об обнаружении нескольких частей тела мужчины.