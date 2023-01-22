Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в убийстве

Днем в пятницу, 21 января, в полицию Всеволожского района поступила информация об обнаружении в бане у дома по проспекту Некрасова в городе Всеволожск нескольких фрагментов человеческого тела. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.

«Прибывшими сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружены накрытые ковром три полиэтиленовых пакета и один завернутый в простыню сверток с частями тела неустановленного мужчины», – сообщил Gazeta.spb источник в правоохранительных органах.

Фрагменты тела были обнаружены около 13:35, а уже через два часа – в 15:35 – сотрудники уголовного розыска по горячим следам в деревне Кальтино Всеволожского района задержали пьяного 55-летнего подозреваемого.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербуржец отправится на семь лет в колонию за убийство знакомого.