В декабре 2022 года индекс контрактования автомобилей в Петербурге резко сократился

В декабре 2022 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах Санкт-Петербурга сократился на 36%, если сравнивать с ноябрем того же года. Об этом сообщают Ассоциация «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группа компаний «Прагматика».

Индекс контрактования представляет собой соотношение заключенных и расторгнутых контрактов в дилерских центрах на покупку новых автомобилей в течение месяца.

Драйвером индекса контрактования в декабре был отечественный бренд LADA и китайские марки. В случае с первым рост контрактов составил 12%, а со вторым — по разным оценкам от 4 до 8%. Среди китайских брендов особый интерес вызывали Chery, Haval, Exeed, Geely.

А вот заметнее всего рухнула доля контрактования в декабре у Renault – сокращение на 10%. В пределах 2-4% упала доля у Hyundai, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Skoda и коммерческих автомобилей Ford.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году может восстановиться и дополнительно вырасти на 12%. Gazeta.spb узнала у автоэксперта Дмитрия Попова, за счет каких факторов этого можно добиться и насколько оправданы прогнозы.

По данным комитета автопроизводителей АЕБ число в 2023 году число легковых автомобилей может увеличиться до 770 экземпляров.