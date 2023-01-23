В России с коронавирусом госпитализировали 362 человека

По данным на 23 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 362 человека. Это на 15,2% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 3 640 человек. Однако это на 9,5% меньше, чем 22 января. За минувшие сутки выявлено 4 719 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 41 летальный исход.

Ранее сообщалось, что Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 22 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 664 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».