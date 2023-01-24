В Питере — любить. Город на Неве вошел в десятку популярных направлений на День Влюбленных

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, куда наши соотечественники решили отправиться отмечать День влюбленных. Чаще всего россияне выбирали Сочи. Именно этот город собрал 26% всех броней на 14 февраля. Второе место занимает курорт Красная Поляна, а третье — Санкт Петербург (13% и 12% бронирований соответственно).

Так, в Сочи в среднем влюбленные планируют поехать на восемь ночей, а обойдется им это в 2,2 тысячи за ночь. На Красной Поляне провести готовы шесть ночей, при стоимости одной в 8,5 тысячи рублей. В Петербург россияне готовы приехать на пять ночей, заплатив за каждую 2,5 тысячи рублей.

Также в ТОПе направлений Москва, Домбай, Архыз, Пятигорск Казань, Калининград и Кисловодск.

Ранее сообщалось, что посольство Швеции в России возобновило прием заявлений на визы, который был приостановлен по техническим причинам с 16 января. Об этом говорится в сообщении посольства в социальных сетях.

На сайте визового центра Швеции в России говорится, что заявление на визу рассматривается 15 дней. Однако срок рассмотрения может быть увеличен до 45 дней, если потребуются дополнительные документы.