На Автобусной улице сгорел автобус

Сегодня ранним утром в Приморском районе Санкт-Петербурга пламя охватило автобус. О происшествии сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.

«25 января в 06:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Автобусная, д. 8», – рассказали в официальном telegram-канале экстренной службы, уточнив, что загорелся автобус «ЛиАЗ».

Прибывшим на место происшествия пожарным потребовалось меньше 20 минут, чтобы ликвидировать очаг возгорания. К 6:24 транспортное средство было потушено усилиями десяти служащих МЧС, использовавших две единицы специальной техники. Сведения о пострадавших не поступали: на момент возгорания автобус только выехал из парка, пассажиров еще не было.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Курортном районе Санкт-Петербурга на пожаре погибла женщина. Как рассказали спасатели, пожар был в одноэтажном доме, происходило горение по всей площади.