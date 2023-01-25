Беглов и «жулики»: как из Петербурга «выметались» недобросовестные компании

На заседании правительства Санкт-Петербурга глава города Александр Беглов в очередной раз вспомнил о «жуликоватых компаниях», которые необходимо «вымести» из госзаказа.

Упоминания «жуликов» встречаются в речах губернатора Северной столицы с того момента, как он вступил в должность, и довольно часто. В последний раз о них зашла речь во время заседания, прошедшего 24 января.

По словам Александра Беглова, к июлю 2023 года нужно обеспечить контрактацию по госзакупкам в Санкт-Петербурге на уровне не менее 80% и избавиться от нечистых на руку подрядчиков. «Жулики» оказываются причиной городских проблем, как минимум, в четвертый раз за этот год.

Так 28 апреля 2022 года Беглов вспомнил «жуликов», когда в рамках отчета перед ЗакСом рассказывал о строительстве городского метрополитена. По словам губернатора, город владеет 65% акций «Метростроя Северной столицы», благодаря чему с «какими-то жуликами, которые приезжали из других регионов», не будет проблем.

В марте того же года на встрече с президентом России Владимиром Путиным Беглов объяснил снижение объемов строительства «реформированием стройкомплекса». Тогда же он похвастался тем, что из Санкт-Петербурга прогнали много «жуликов» – компаний, которые получали средства на строительство по госзаказу, а потом все бросали.

Дольщики также оказались обмануты «жуликами». Выступая перед ЗакСом 26 октября, Александр Беглов заявил, что Смольный «нашел новых инвесторов, подобрал механизмы компенсации затрат на завершение чужой работы, прогнал жуликов».

Еще раньше, в конце января 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга назвал строительство Лиговского и Гореловского путепроводов большой проблемой, которую необходимо решить в кратчайшие сроки и подчеркнул, что «жулики» Северной столице не нужны и их нужно «гнать из города», пишет Мойка76.

Ранее Gazeta,spb рассказывала о том, что, по словам Александра Беглова, строительство метро было самой сложной задачей в 2022 году.