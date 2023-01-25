Брак как союз мужчины и женщины стал одной из основ госполитики РФ

Брак как союз между мужчиной и женщиной был закреплен в качестве одной из основ государственной культурной политики Российской Федерации. Текст соответствующего указа президента Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дополнить абзацами следующего содержания […] Защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины», – подчеркнули в документе.

Следует отметить, что некоторое время назад аналогичное определение брака внесли в основы государственной политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно заявлению президента Российской Федерации Владимира Путина, выстраиваемая цепочка доплат, начинающаяся с беременности женщин и продолжающаяся до 17-летия ребенка, должна поддержать все семьи.