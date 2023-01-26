Еще одна деталь: утром в парке Петербурга нашли человеческую ногу

Снова в Санкт-Петербурге находят отделенные части человеческого тела, на этот раз – ногу. О находке днем 25 января сообщила местная жительница. Она обнаружила находку в овраге, пока прогуливалась по парку, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

Испугавшись, петербурженка сообщила о ноге в полицию. Правоохранители получили сведения в 14:03. Через некоторое время к месту происшествия прибыл наряд полиции. Осмотрев территорию в непосредственной близости от 223-го дома по проспекту Народного Ополчения, правоохранители нашли и извлекли из-под льда тело мужчины. По примерным оценкам ему от 40 до 45 лет.

«Труп направлен в морг для установления причины смерти», – отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что с места происшествия также были изъяты стеклянная бутылка и гипсовый отпечаток обуви.

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