Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве

Во Всеволожске заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Поясняется, что 21 января в бане во Всеволожске нашли фрагменты тела в четырёх пакетах. Следственный отдел по городу Всеволожск возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как рассказали в ведомстве, 11 ноября 2022 года обвиняемый нанес потерпевшему один удар колюще-режущим предметом. Мужчина скончался на месте происшествия. С целью сокрытия совершенного им преступления, отчленил части тела, поместил в хозяйственные сумки и переместил в помещение бани.

Ранее сообщалось, в Ленинградской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном семь лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, в июле 2015 года между обвиняемым и потерпевшим возникла ссора на почве личной неприязни. В результате обвиняемый нанес потерпевшему множество колото-резанных ранений. Чтобы замести следы преступления, он вывез тело на автомобиле и выбросил в болото.