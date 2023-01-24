В Ленобласти мужчину обвинили в убийстве семилетней давности

В Ленинградской области мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном семь лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, в июле 2015 года между обвиняемым и потерпевшим возникла ссора на почве личной неприязни. В результате обвиняемый нанес потерпевшему множество колото-резанных ранений. Чтобы замести следы преступления, он вывез тело на автомобиле и выбросил в болото.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Однако петербуржским следователям все-таки удалось найти виновного. Им оказался знакомый потерпевшего. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге днем 23 января в квартире одного из домов по Угловому переулку нашли тело мужчины 1975 года рождения с колото-резаным ранением в области грудной клетки.