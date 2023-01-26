В Петербурге и Новосибирске раскрыли сеть мошеннических колл-центров

В Новосибирске и Санкт-Петербурге были задержаны десять участников преступной группы, которые создали сеть «колл-центров», с помощью которой ими были обмануты 57 человек. Об этом заявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУМВД по Новосибирской области на территории Санкт-Петербурга и Новосибирска задержаны десять участников организованной группы. Они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под предлогом помощи в получении кредитов», – рассказала она.

По предварительным данным, в период с февраля по август 2022 года владельцем бизнеса был житель Санкт-Петербурга. Его «сотрудники» обзванивали людей, представляясь работниками несуществующих банков, и предлагали собеседникам оформить кредиты.

«Затем под различными предлогами, например в качестве страховых взносов или оплаты курьерской доставки, получали от клиентов денежные средства, после чего переставали выходить на связь», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что к настоящему моменту десять подозреваемых были задержаны. Точную сумму ущерба пока не сообщили. Возбуждено уголовное дело.

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