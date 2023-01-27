Самозапрет на выдачу кредитов поддерживает большинство петербуржцев

Предложение о самозапрете кредитов через Госуслуги поддерживают около 68% жителей Петербурга. Против таких мер выступает только 7% опрошенных. По мнению тех, кто против, законопроект ограничит финансовую свободу россиян. Они добавляют, что правительству стоит сосредоточиться на финансовой грамотности населения.

Примерно каждый четвертый затруднился ответить, как относится к такой мере. Интересно, что мужчины высказываются в пользу самозапрета чаще женщин (78% против 56%). Чем старше горожане, тем чаще они одобряют идею введения самозапрета на выдачу кредитов. Если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 64%, то среди респондентов старше 45 — уже 73%.

Напомним, в Государственную думу хотят внести законопроект, который предполагает возможность человеку самому себе запретить брать кредиты, установив ограничение через портал «Госуслуги». Данные автоматически попадут в Бюро кредитных историй.