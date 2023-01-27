Внешнее кольцо КАД полностью перекроют

Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Поясняется, что дата полного перекрытия — ночь с 28 на 29 января, время — 01:30 — 01:45 и 02:30- 02:45.

В этот период времени будут выполняться работы по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью КАД, пояснили в организации.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ограду Юсуповского сада демонтировали на реставрацию. Решетка была увезена к мастерам осенью 2022 года. На протяжении тех месяцев эксперты восстанавливают 146 метров секций.