Россияне не спешат бронировать летний отдых

Как сообщает Российский союз туриндустрии на Северо-Западе, наиболее популярным у туристов направлением в январе является Египет, Россия – на втором месте по числу заявок, с небольшим отставанием.

В пятерке самых востребованных Египет (доля бронирований — 23%), Россия (19%), Таиланд (16%), ОАЭ (14%) и Турция (14%). В целом, эта сложившаяся картина мало чем отличается от предновогодней.

Однако в силу неопределенности в мире, глубина бронирований у россиян значительно снижается. Сейчас горизонт бронирования — в пределах 21 дня, говорят в союзе. Тем не менее есть направления, по которым россияне все-таки готовы заглянуть в будущее: по Таиланду глубина продаж достигает июля, по Египту и ОАЭ – мая, по России – ноября, а по Турции – октября.

Заявки по акции раннего бронирования поступают равномерно, хотя и менее активно. На весенне-летний период ожидается отложенный спрос на поездки на морские курорты.