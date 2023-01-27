В Ленобласти на торгах продадут старейшую винодельню

Из-за банкротства в Ленобласти выставили на торги один из старейших винодельных комплексов — «Северная Венеция».

В лот входит земельный участок (3,7 гектара), который принадлежит совладельцу предприятия, оборудование и производственные корпуса.

Начальная стоимость этого лота -149 миллионов рублей. Сам аукцион запланирован на 3 марта, пишет «Деловой Петербург».

Отметим, что комплекс уже не первый раз выставляют на торги. До этого его готовы были продать при начальной цене в 165,5 миллиона рублей. Однако тогда не нашлось заинтересованных в покупке.

Ранее сообщалось, что из 144 тысяч квадратных метров офисов иностранных компаний, которые закрыли или существенно сократили офисы в Санкт-Петербурге, к январю 2023 года для аренды были доступны 74 тысяч квадратных метров (51% от общего объема высвобожденных площадей).