Снести нельзя приспособить: в Петербурге придумали способ сохранить здание Николаевского кавалерийского училища

Один из способов сохранить объект культурного наследия — приспособить его под современное использование. Таким образом здание и сохранят, и отреставрируют. Вот и в случае здания Николаевского кавалерийского училища приняли такое решение. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по этому проекту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После окончания всех ремонтных работ здесь появится школа на 1000 мест. Здесь появится физкультурно-спортивная часть, хозяйственная зона и даже зона отдыха. В планах также обустроить учебные классы, гардероб, обеденную зону, библиотеку, актовый зал, медблок.

К основному зданию пристроят двух-трехэтажный спортивный блок с бассейном и спортзалом. Общая площадь объекта составит 20428,39 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в пятерке самых популярных иностранных языков, которые изучают дети петербуржцев — английский, французский, китайский и даже испанский. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Интересно, что «инглиш» — безоговорочный лидер. В то же время французский чаще изучают старшеклассники (10-11 класс), немецкий — среднее звено (5-9 класс).