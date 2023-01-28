Соревнования по русофобии: зачем Эстония подняла тему с Финским заливом

На днях в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили о возможности создания «прилежащей зоны» в Финском заливе, что расширит контроль еще на 24 морских мили (44 километра) от исходной линии территориальных вод. Политолог Александр Ионов пояснил, зачем Эстония сделала такой выпад в сторону России.

«Эстония пытается соревноваться с Латвией и Литвой в антироссийских настроениях. Сегодня даже в Европе на действия прибалтийских стран никто серьезно не смотрит и никто их не воспринимает. Потому что европейцы все-таки сейчас «играют» другими странами против России. В том числе Эстонией», — говорит политолог.

В целом же, Эстония вообще не является субъектом международной политики и такими заявлениями пытается поднять себе «вес», сказал Ионов в разговоре с ФАН.

Напомним, по словам посла России в Таллине Владимира Липаева, единственное, к чему может привести создание прилегающей зоны – это ужесточение контроля за проходящими по ней судами. При этом необходимо помнить, что для инспекции должен быть повод. Например, подозрение в нарушении законодательства страны, которой зона принадлежит