В Московском районе из-за поножовщины госпитализировали мужчину

Вчера, 27 января, в отделение полиции Московского района обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что у дома на Пулковском шоссе его ударил ножом знакомый. Мужчину пришлось госпитализировать в медучреждение в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В этот же день сотрудники правоохранительных органов по горячим следам в Гатчине задержали 42-летнего подозреваемого. На данный момент возбуждено уголовное дело из-за попытки убийства.

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 января на 41-ом километре КАД водитель автомобиля «БМВ» ехал от Мурманского шоссе в сторону Рябовского шоссе. Он не справился с управлением и влетел в стоявшую на обочине «Газель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

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