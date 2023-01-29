Царские монеты и кольцо с бриллиантами: у петербуржца украли драгоценности на 6 млн рублей

Днем в субботу, 28 января, в полицию Калининского района Санкт-Петербурга обратился пенсионер 1957 года рождения, у которого украли драгоценности общей стоимостью в 6 миллионов рублей.

Как Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 18 января текущего года потерпевший обнаружил в своей квартире, расположенной на улице Замшина 50, отсутствие почти 120 монет царской чеканки, а также старинного кольца с пятью бриллиантами и золотых серег.

«Ущерб составил 6 000 000 рублей. Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников», а – добавили в сообщении.

Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что жительница Всеволожска попыталась украсть косметику и тапочки. Осуществить задуманное ей не дали сотрудники Росгвардии.