Петербуржцы в три раза чаще стали пытаться пронести в суды запрещенные предметы

В Санкт-Петербурге почти в три раза возросло количество попыток пронести в суды запрещенные предметы. В 2022 году судебные приставы зафиксировали 23 тысячи таких случаев. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Для сравнения: еще в 2021 году эта цифра была значительно меньше — 9814. В прошедшем 2022 году же сотрудники органов принудительного исполнения выявили 675 единиц оружия, 95 боеприпасов, 105 электрошоковых устройств. Оставшиеся 22 677 — колюще-режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости.

В 2022 году судебными приставами разысканы и задержаны 404 гражданина, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. Из них 70 находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что петербургские росгвардейцы задержали правонарушителя, устроившего погром в помещении банка в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.