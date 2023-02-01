В Петербурге выявлено 813 случаев заражения коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 31 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 813 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 117 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 985 человек. Умерли от заболевания десять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 845 910 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что примерно 43% не против уйти в декретный отпуск вместо своей жены. При этом в течение последнего года отпуск по уходу за ребенком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой российской компании. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.