В Невском районе полицейские задержали наркосбытчика

На проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге задержали ранее судимого 29-летнего мужчину. Правоохранители изъяли у него почти килограмм запрещенных веществ.

«В результате реализации оперативных материалов сотрудниками полиции на пр. Большевиков, 79 по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ задержан неработающий ранее судимый 29-летний мужчина», – сообщили в официальном telegram-канале ГУ МВД России по Северной столице.

Также отмечается, что объем изъятого вещества составил почти 900 граммов. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что госавтоинспекторы нашли в багажнике машины, принадлежавшей Герману Асверу, руководившему Тихвинским отделением МГЕР, почти 100 килограммов запрещенных веществ.

Известно, что задержанный владелец авто был исключен за партии «Единая Россия».

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В Невском районе полицейские задержали наркосбытчика