Turkish Airlines отменила свыше 200 из Стамбула и в него

Авиакомпания Turkish Airlines отменила более 200 рейсов, которые должны были состояться в воскресенье и понедельник. Причина — ожидаемый в Стамбуле снегопад. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Отменены 238 авиарейсов, прилетающих в Новый аэропорт Стамбула и вылетающих из него в воскресенье и понедельник, из них 72 внутренних, 166 международных рейсов», — сообщила пресс-служба авиакомпании.

В авиакомпании сообщили, что возможно увеличение числа аннулированных рейсов. Пассажирам же рекомендуют проверять информацию о своих рейсах на сайте заранее.

Ранее сообщалось, что по данным аналитиков сервиса путешествий Туту.ру, больше всего в февральские выходные россияне хотели бы съездить в Турцию. Для проведения анализа были изучены билеты с датами поездок с 22 по 26 февраля 2023 года.