Икс бокс, колонка и ноутбук: что приглянулось петербуржскому вору в квартире сотрудника «К&Б»

В отделение полиции обратился сотрудник магазина «Красное и Белое». Он рассказал, что стал жертвой вора. Об этом сообщает источник издания Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, все произошло 3 февраля в доме по проспекту Маршала Блюхера. Неизвестный преступник методом подбора ключей вошел в квартиру. Оттуда он вынес Икс бокс, портативную колонку «Хармон», ноутбук и телефон «Хонор». Общий ущерб оценивается в 91 тысячу рублей.

У ТСЖ имеется видеонаблюдение, запись позднее передадут. Изъят замок и сняты отпечатки пальцев. По этому факту возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сегодня, в ночь с 4 на 5 февраля, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу более трех часов тушили пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило в 00:11. Возгорание произошло в СНТ Лесное Красногвардейского района. На Центральной улице загорелся двухэтажный частный дом с мансардой.