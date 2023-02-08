В России немного снизилось число госпитализаций из-за коронавируса

По данным на 8 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1 393 человек. Это на 3,6% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 8 104 человека. Однако это на 4,2% меньше, чем 7 февраля. За минувшие сутки выявлено 10 389 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 44 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на автобусной остановке. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все произошло около 6:15 7 февраля на автобусной остановке на Тимуровской улице. Неизвестный с ножом напал на отца и сына, граждан одной из стран ближнего зарубежья.