Оранжевый уровень погодной опасности 10 февраля ввели в Петербурге

В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Как пояснили в Росгидрометцентре, оранжевый уровень будет действовать с 09:00 10 февраля до 00 часов 11 февраля на территории Санкт Петербурга. Причина — сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, в прибрежных районах – до 23 м/с.

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

Власти просят водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

Ранее сообщалось, что к сильным ветрам жителям Северной столицы не привыкать. Тем не менее областное МЧС в очередной раз предупреждает, что в пятницу, 10 февраля, сильных порывов ветра не избежать. Об этом ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти написало на своем сайте.