Петербург оказался на втором месте в рейтинге качества жизни регионов

Петербург занял второе место в рейтинге качества жизни регионов России по итогам 2022 года. В 2021 году город занимал четвертую строчку рейтинга. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Согласно данным этого рейтинга, лучше всего в городе обстоят дела в направлении «Работа и свое дело». Если быть точнее, то город в лидерах по количеству самозанятых — в Петербурге их 430 тысяч. Кроме этого, почти на 50% снизилось время поиска работы. Уровень безработицы в городе оценивают в 2%.

Кроме этого, есть положительные продвижения в направлении «Потребление и досуг». Жители Санкт-Петербурга положительно оценивают опыт покупки товаров повседневного спроса и товаров длительного пользования, а также демонстрируют удовлетворенность проведением досуга вне дома, говорят в Смольном.

Тем временем нельзя забывать про то, что губернатор города Александр Беглов успехом в рейтинге губернаторов СЗФО похвастаться не может. По состоянию на январь 2023 года губернатор Северной столицы числится восьмым из 11 губернаторов округа. При этом ему поставили «колы» за позиционирование и качество политического менеджмента. Таким образом, общая сумма баллов Александра Беглова оставила 13 баллов – результат сопоставимый с показателями глав Краснорадского края, Удмутрии и Самарской области.