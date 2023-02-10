Братские отношения: петербургский порт «Бронка» могут передать Белоруссии

Власти решают вопрос передачи в собственность Белоруссии петербургского многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка».

Россия и Белоруссия в рамках транспортного и логистического сотрудничества решают вопрос о передачи петербургского порта «Бронка» в собственность Республики. Об этом в интервью журналисту агентства РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В настоящее время прорабатывается вопрос передачи в собственность Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка», входящего в Большой порт Санкт-Петербург», — сказал Полищук.

Он также отметил, что из-за санкций Россия и Белоруссия вынуждены вместе решать возникшие транспортные и логистические вопросы. Речь прежде всего идет о погрузке калийных и азотных удобрений, продукции металлургии и деревопереработки.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Белоруссия передала Петербургу 50 автобусов МАЗ.