На благоустройство дворов в Петербурге выделят более миллиарда рублей

В наступившем году между петербургскими муниципальными образованиями распределили чуть больше миллиарда рублей на обустройство детских площадок и зон отдыха.

Петербург выделит бюджетные ассигнования муниципальным образованием на благоустройство дворов. На обустройство детских и спортивных площадок, а также зон отдых потратят чуть больше миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«По результатам конкурсного отбора сформирован перечень из 60 внутригородских муниципальных образований. <…> проекты благоустройства будут реализованы практически во всех районах города», — отметили в ведомстве.

Однако самих петербуржцев не всегда радуют такие модернизации. Так, городские власти заявили о проведении работ на Жемчужном пляже в Красносельском районе, однако местные жители выступили против.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцам объяснили, почему в городе уделяют больше внимания ремонту автомобильных дорог, чем тротуарам.