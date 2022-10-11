Власти Петербурга займутся благоустройством народного Жемчужного пляжа

Власти Петербурга займутся благоустройством народного Жемчужного пляжа
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин
В Красносельском районе Петербурга благоустроят зону отдыха на берегу Финского залива. Ранее петербуржцы отстаивали сохранение Жемчужного пляжа.

В telegram-канале губернатора Северной столицы появилась новость о долгожданном решении правительства города благоустроить Жемчужный пляж.

«Статуса пляжа у локации нет, но жители облюбовали это место для семейного отдыха. Когда стали известны планы инвестора по строительству дороги в Красносельском районе, петербуржцы предложили свою версию, которая позволяла сохранить привычную зону отдыха», – написал губернатор.

Политик отметил, на его страницу в социальной сети «ВКонтакте» поступили десятки предложений от местных жителей по благоустройству зоны отдыха. В результате власти приняли решение разместить Балтийский бульвар с учетом мнения горожан.

«Поручил Центру управления регионом провести социологию, чтобы собрать уже конкретные предложения по благоустройству», – написал Александр Беглов, отметив, что идеи можно отправлять на его страницу в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что природный заказник «Левашовский» создадут на севере Петербурга.

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