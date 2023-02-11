Петербург продолжает оказывать поддержку участникам СВО

Город организовал сборы гуманитарной помощи, в том числе оборудования, которое может помочь бойцам при выполнении поставленных задач.

Петербуржцы тоже могут помочь военнослужащим. Для этого власти открыли в фонде «Победа» специальный счет для сбора средств на покупку боевого снаряжения, оборудования и прочего. Сделать пожертвование можно на сайте фонда. Сам город передал на фронт уже тысячи именных комплектов с дополнительным снаряжением.

В городе также продолжаются сборы гуманитарной помощи для участников СВО. Один их таких организовали в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Штаб помощи мобилизованным и их семьям работает на базе центра городских волонтеров на 13-й линии Васильевского острова, 22. Еще один штаб, в котором принимают гуманитарную помощь от граждан, открыли в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» у метро «Технологический проспект». Он находится на первом этаже и имеет отдельный пункт с улицы.

В пункты можно принести медикаменты — жгуты-турникеты, йод, зеленку, бинты и пластыри, перекись водорода, хлоргексидин, бепантен и обезболивающие препараты. Также военным могут понадобиться термосы, фонарики, спички, дождевики, спальные мешки теплоодеяла.

Из одежды нужны теплые шапки, носки, перчатки, термобелье и нательное белье. Из продуктов длительного хранения можно принести лапшу и картофельное пюре быстрого приготовления, каши, супы и сладости. В фонд «Победа» регулярно обращаются десятки крупных, средних и мелких компаний с разными предложениями. Швейные и обувные предприятия отложили свои заказы и начали производство спальных мешков, плащ-палаток, берцев и бронежилетов. Все снаряжение отправляется в зону СВО.

На передовую уже прибыли петербургские волонтеры с тепловизорами для участников СВО, которые передал вице-губернатор Кирилл Поляков. О получении посылки отчитался руководитель центрального штаба Молодой Гвардии и Волонтерской роты Александр Амелин, который сейчас находится в зоне спецоперации.

Для справки: Городским предприятиям ОПК поручили нарастить производственные мощности, выпуск продукции, предназначенного для вооруженных сил России, увеличили в несколько раз. В некоторых случая производство приходится перестраивать, опираясь на опыт реальных боевых действий. Городские власти помогают и выплатами. Мобилизованные единовременно получают по 100 тысяч рублей, а добровольцы — по 300 тысяч рублей. Меры поддержки положены и семьям мобилизованных. В частности, дети получают бесплатное питание на учебе, бесплатный проезд и бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Также родителей освобождают от платы за детский сад.