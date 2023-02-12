В Московском районе Петербурга насмерть сбили пешехода во дворе дома

Полиция Московского района возбудила уголовное дело в отношении женщины, наехавшей на пешехода. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все произошло днем в субботу, 12 февраля около дома на Пулковском шоссе. Женщина на «Ниссан Тиида» разворачивалась во дворе и наехала на мужчину. Он в это время крепил буксировочный трос к своему автомобилю «Ниссан Тино». Женщина врезалась в его автомобиль. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее сообщалось, что владелец автомобиля Nissan застрял в сугробе, после чего вышел на дорогу вытаскивать машину. В этот момент в него влетела автомобилистка, которую также занесло на скользкой трассе.

Смертельное ДТП произошло 11 февраля на Пулковском шоссе возле ЖК «Зеленый город». Трагедии можно было бы избежать, если бы не ледяная корка на дорогах.