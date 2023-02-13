Докатились: 9-летняя петербурженка получила черепно-мозговую травму из-за «ватрушек»

Полиция выясняет обстоятельства получения травм двумя малолетними детьми при катании с горок. Двое детей пострадали после катания на «ватрушках». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

Первый случай произошел во Всеволожском районе. В 16:01 в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии привезли 9-летнюю девочку из Кудрово. Она ударилась об дерево во время спуска с горы.

Еще одно происшествие случислось в Тихвинском районе. В 18:45 с лыжедрома на улице Пещерка в Тихвине с тяжелыми травмами госпитализирован 10-летний мальчик. Он пострадал, ударившись об ограждение на «ватрушке».

Ранее сообщалось, что Росгвардейцы задержали агрессивного петербуржца, в состоянии алкогольного опьянения пристававшего к прохожим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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