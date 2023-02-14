Петербуржец получил срок в колонии за кражу икры на 12 млн рублей

Петербуржец получил шесть лет колонии строгого режима за разбойное нападение на охранника-экспедитора ради 12 кг лососевой икры. Сумма ущерба составила более 12,6 млн рублей.

Суд признал виновным петербуржца, который позарился на крупную партию икры. Как рассказали в пресс-службе петербургской прокуратуры, фигурант со своими товарищами в 2010 году напал на охранника-экспедитора, в грузовой машине которого хранилась лососевая икра. Злоумышленники унесли 12 кг груза, стоимость которого составляла более 12,6 млн рублей.

«С учетом позиции государственного обвинения, судом назначено наказание в виде шести лет в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении. Ранее товарищи осужденного также получили наказание.

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