Архитектурный ансамбль «Кожевенный завод А.А. Парамонова» отреставрируют

Холдинг Setl Group решил выкупить и отреставрировать объект культурного наследия «Кожевенный завод А.А. Парамонова». Сейчас ведется подготовка проекта реставрации. Его согласуют с КГИОП и после приступят к работам.

В планах максимально сохранить и восстановить все внешние и внутренние архитектурные элементы зданий с последующим приспособлением под современные нужды.

Отметим, что размещенное здесь производство не меняло свой профиль вплоть до 1990-х. К купцу Парамонову кожевенный завод перешел в 1883 году. Считается, что современный облик особняка сложился к середине 19 века, а на последнем дореволюционном этапе застройки здесь появилось и новое здание – ныне «Котельная».

Особняк Парамонова и Котельная — уже не первые реставрационные работы компании Setl Group. Ранее холдинг воссоздал здание особняка промышленника Феликса Шопена на 25 линии. Также подходит к завершению реставрация водонапорной башни архитектора Якова Чернихова на Васильевском острове.