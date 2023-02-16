Россияне сделали 156 тысяч тестов на ковид за сутки

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 328,6 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба портала «Стоп коронавирус».

За последние сутки проведено 156 тысяч тестов на коронавирус.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее сообщалось, что все знают, что энергетики — штука вредная, но не все задумываются, насколько. Как минимум, ударные дозы кофеина могут привести к серьезным проблемам с сердцем, а его сочетание с углекислым газом («пузырьками») и сахаром опасно для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.