Артериальные скачки: что делать при повышенном или пониженном давлении

Повышенное или пониженное артериальное давление — довольно опасная история, которую порой еще и тяжело диагностировать. Человек не всегда это ощущает, и единственный способ проконтролировать давление — правильно провести измерения.

Во-первых, важно выбрать правильные условия. Есть такое явление, когда пациенты получают ложный диагноз из-за того, что впервые измеряют давление в больнице, и от волнения или других причин оно временно повышается.

Во-вторых, важно измерять давление попросту в нужное время. Лучше это делать после того, как вы проснулись, приняли душ и позавтракали. Останьтесь за столом, расслабьтесь и проведите измерение на обеих руках с интервалом в 2-3 минуты. Если на одной из рук показатели выше, стоит ориентироваться на них.

Кроме этого, лучше отдать предпочтение тонометру с манжетой, которая надевается на плечо. Он является куда более точным, говорят специалисты.

Помимо этого, в борьбе с гипер- или гипотонией наиболее эффективным средством диагностики остаётся самонаблюдение пациента. Храните дневник рядом с тонометром, чтобы сразу же записывать результаты измерения. Регулярный контроль показателей поможет врачу проследить динамику заболевания и назначить верное лечение.

Играет роль и ваше питание. Стоит избавиться от лишних килограммов, пересесть на правильное питание. Лучше забыть и про вредные привычки в виде курения и распития алкогольных напитков, рекомендуют врачи.

Более того, при гипертонии лучше забыть про кофе. Оно не просто бодрит, но и делает все, для того, чтобы ваше давление устраивало вам скачки.

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