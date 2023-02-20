+1412. В Петербурге коронавирус продолжает мучить жителей

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 19 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 1412 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 68 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 681 человек. Умерли от заболевания пять человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 868 444 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что молодая петербурженка скончалась в реанимации от ожогов кипятком. Это уже третий подобный случай в городе.

Специалисты НИИ имени Джанелидзе не смогли спасти 30-летнюю петербурженку, которая поступила в реанимацию медицинского учреждения с сильными ожогами кипятком.

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