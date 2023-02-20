Поесть блинчиков и встретить мужчину: неожиданные приметы Масленичной недели

Масленичная неделя пришла в Россию, пора активно печь и поедать блинчики, а потом также активно их сжигать, катаясь с горок. Но ведь хочется привнести в праздник и чего-то нестандартного? Если так. то делимся с вами необычными приметами.

Например, как пишет nwpress, есть приметы, которые помогут девушкам поскорее выскочить замуж. Так, по одной из примет достаточно научиться печь блины. Если первый блин получится не комом, а ровный и золотистый, то суженный встретится девушке совсем скоро.

Однако есть менее затратная, хотя и более сложная примета. Оказывается, для того, чтобы поскорее выйти замуж, девушке нужно случайно встретить пьяного мужчину. Так как неделя все-таки праздничная, возможно, встретить мужчину «под градусом» не окажется такой сверхзадачей. Попробуйте просто выйти прогуляться лишний раз. Если мужчину не встретите, так хотя бы подышите свежим воздухом, что тоже неплохо.