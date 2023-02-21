В России могут увеличить налоговый вычет на образование

В России могут в два раза увеличить налоговый вычет на образование и лечение. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.

Так, Путин предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицину — со 120 до 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. Как сообщает пресс-служба Кремля, на нем Владимир Путин предложил проработать новые меры поддержки для участников специальной военной операции.