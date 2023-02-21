МРОТ подрастает: Путин предложил проиндексировать показатель

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил о том, что в стране нужно вновь проиндексировать минимальный размер оплаты труда. Предложено провести индексацию с 1 января 2024 года. Размер индексации составит 10%.

Таким образом, он вырастет на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рубля. При этом Путин отметил, что МРОТ и дальше будут повышать, при этом рост МРОТа будет выше роста темпов инфляции.

Ранее сообщалось, что в числе своих заявлений Путин обозначил и то, что Россия приостановила свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По словам Владимира Путина это является вынужденным решением.

мрот политика


 

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