Стала известна дата открытия генконсульства Белоруссии в Петербурге

В то время, пока европейские консульства сворачиваются в России, в игру решила войти Белоруссия. Согласно постановлению правительства, генеральное консульство Белоруссии в Петербурге откроется до 1 июля. Соответствующий документ опубликован на правовом интернет-портале.

Уточняется, что до этой же даты в Петербурге будет закрыто отделение посольства Белоруссии. Предполагается, что для генконсульства республики могут выделить одно из зданий, которое освободилось после прекращения работы генеральных консульств других стран.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к открытию новых посольств в странах Африки. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«В рамках соответствующих поручений МИД России проводит работу по открытию новых посольств России в ряде африканских стран», – цитирует его слова пресс-служба МИД.

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