МИД РФ анонсировал открытие новых посольств в странах Африки

Россия готовится к открытию новых посольств в странах Африки. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.
«В рамках соответствующих поручений МИД России проводит работу по открытию новых посольств России в ряде африканских стран», – цитирует его слова пресс-служба МИД.
Также Михаил Богданов отметил, что точные данные о государствах, в которых появятся посольства, сообщат после согласования юридических, протокольных и других аспектов с властями этих стран.
Он также напомнил, что решение о «расширении российского дипломатического присутствия на континенте (африканском – прим. ред.)» было сделано в 2019 году в Сочи по итогам саммита РФ-Африка.
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