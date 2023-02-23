МИД РФ анонсировал открытие новых посольств в странах Африки

Россия готовится к открытию новых посольств в странах Африки. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«В рамках соответствующих поручений МИД России проводит работу по открытию новых посольств России в ряде африканских стран», – цитирует его слова пресс-служба МИД.

Также Михаил Богданов отметил, что точные данные о государствах, в которых появятся посольства, сообщат после согласования юридических, протокольных и других аспектов с властями этих стран.

Он также напомнил, что решение о «расширении российского дипломатического присутствия на континенте (африканском – прим. ред.)» было сделано в 2019 году в Сочи по итогам саммита РФ-Африка.

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