Все по апартам: в Петербурге рабочих будут заселять в апарт-отели

Власти Санкт-Петербурга решили реализовать идею создания апарт-отелей, в которых будут проживать высококвалифицированные рабочие и инженеры, работающие в городе. В частности, правительство думает над тем, чтобы выкупать дома у застройщиков. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков во время рабочего визита на завод «Армалит».

Фактически, такая мысль возникла после предложения президента России Владимира Путина о запуске программы льготной аренды жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Сам Поляков отмечает, что такая мера поддержки будет востребованной у заводов. Например, в том числе из-за того, что промышленные предприятия привлекают для работы немало людей из других субъектов РФ. Предполагается, что власти будут выкупать излишек жилья на рынке, а после выдавать предприятиям под аренду на льготных условиях, рассказал Поляков изданию «Деловой Петербург».

Ранее сообщалось, что активистка-градозащитница Анна Шушпанова продолжает борьбу со строительством дома в зоне охраны культурного наследия возле пляжа Белая гора в Сестрорецке.