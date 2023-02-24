ДПСники гонялись за пьяным любителем каршеринга в Петербурге

Вчера, 23 февраля 2023 года в 03:30, сотрудники Госавтоинспекции Центрального района для проверки документов был остановлен автомобиль «Хендай Солярис», принадлежащий каршеринговой компании. Водитель попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

К сожалению, водитель каршеринга не захотел останавливаться добровольно, поэтому попытался удрать. Однако в ходе погони он не справился с управлением и влетел в автомобиль «Шевроле».

После этого ДПСникам удалось задержать мужчину 1992 года рождения. Мужчина оказался пьяным. В ходе ДТП пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии нашли и вернули родителям потерявшегося 8-летнего мальчика. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ведомства.