Ковид не отступает?

По данным на 24 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 786 человек. Это на 51,8% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 12 618 человек. Однако это на 16% меньше, чем 23 февраля. За минувшие сутки выявлено 13 829 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 32 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что все привыкли что-то слышать про грипп, ОРВИ или, в соответствии с современными реалиями, про коронавирус. Однако, кажется, в боевой готовности уже холера.