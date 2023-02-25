В Купчино запланировали масштабную стройку

Рядом со станцией метро «Бухарестская» хотят построить около 100 тысяч квадратных метров жилья. Объём инвестиций в проект достигнет 12 миллиардов рублей.

В планах построить между улицами Бухарестской, Салова, Софийской и Фучика 14-этажный жилой дом с детским садом и школой. Сейчас проект на стадии общественных обсуждений.

Однако для того, чтобы реализовать проект, придется снести автосервисы и крупный «Гаражный кооператив № 1». Предполагается, что владельцы получат денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что Петербургу одобрили заявки на обновление коммунальной инфраструктуры, приобретение подвижного состава и строительство Витебской развязки. Об этом сообщили в Смольном.

В Петербурге прошла рабочая встреча губернатора Александра Беглова и главы минЖКХ Российской Федерации Ирека Файзуллина. Со слов министра, сейчас необходимо и важно одновременно заниматься и строительством домов, и созданием транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.