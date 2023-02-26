Путин: ядерные боеголовки Великобритании и Франции надо посчитать

Российской Федерации придется вернуться к обсуждению ядерного потенциала Великобритании и Франции, учитывая, что НАТО оказался военным блоком, а не политическим. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

«Ну, конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, скорее, всего политическая организация, а не военный блок», – ответил он на вопрос о необходимости подсчета ракет Великобритании и Франции в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

В послании Федеральному собранию, состоявшемуся 21 февраля, президент России заявил о приостановлении участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом он подчеркнул, что о полном выходе из него речи не идет.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Государственная Дума РФ поддержала приостановку участия России в ДСНВ.